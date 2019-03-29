醫病》痣若突然變大 小心皮膚癌上身

2019-03-29 12:53

［記者江志雄／宜蘭報導］人體上的痣由痣細胞形成，有些出生時已存在，有的日後生成，如果突然變大，伴隨滲液、脫屑、潰爛，可能是皮膚癌中惡性痣的病徵，最好儘速求診防患未然。

依據分布位置，痣分為接合痣、真皮痣、複合痣，接合痣位於表皮層內，比較表淺，真皮痣長在真皮層，明顯突起、長毛，通常較大，複合痣存在於表皮層、真皮層之間，大小介於接合痣與真皮痣。

宜蘭縣羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓說，痣若無害，不必太在意，假使影響美觀，可透過雷射、電燒、手術去除，除痣手術雖是小型手術，仍須由醫師診斷治療，應求助正規醫護團隊確保安全。

一般良性痣通常有對稱性、邊緣平滑、顏色均勻，要是出現深色斑塊等不尋常症狀，當事人不應輕忽，以皮膚癌中的惡性黑色素瘤為例，其特徵即為皮膚長出黑色斑塊、痣的形狀有變化、指甲面內產生深色條紋。

惡性黑色素瘤的明顯特徵，包括身體斑塊或黑痣的上下左右不對稱、邊緣不平滑、呈現鋸齒狀、短時間內隆起、顏色深淺不一、大於6毫米，甚至伴隨滲液、脫屑、潰爛。

張景皓說，亞洲人惡性黑色素瘤好發部位集中在四肢末端，初期不痛不癢，容易被疏忽，一旦病發，治療效果普遍不佳，平時要自我檢測，注意痣的變化，以利早期發現早期治療。

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