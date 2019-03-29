清大全球營運管理學程 台美頂大雙聯碩士2年到手

2019-03-29 12:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕好消息！國立清華大學與美國百大名校紐約州立大學石溪分校（SBU）合作開辦全球營運管理碩士雙聯學位學程，突破過去要取得台美雙聯學位需費時3至4年、且學費高昂的限制，錄取生只需花2年時間在台修課、研究及撰寫論文，再赴美進行約2週的專題報告，就可拿到清華與SBU兩張頂尖名校文憑。

清大全球營運管理碩士雙聯學位學程主任張國浩表示，該學程上課時間都選在晚上或假日，學生可兼顧工作與求學，10門必修課中，石溪負責其中7門，美國教授平日會以視訊及線上直播親授，與學生互動，也會在數個週末飛來台灣授課，學生仍可浸潤在真正原汁原味的「洋墨水」中。

張國浩指出，簡單而言，全球營運管理學程就是「工學院裡的管理學系」，課程包括「網路電子商務」、「工程經濟」、「全球營運」等，橫跨工程、科技及管理領域；因應最新趨勢，還會增加「人機系統」、「科技管理大數據導論」等AI人工智慧相關課程。

張國浩說，碩士學歷在台已逐漸成為標配，許多學生選擇留學海外，但要付出高昂的時間及經濟成本。清華與紐約州大石溪分校的雙聯學位經教育部正式審核通過，若學生選擇攻讀，並不用放棄工作，非常適合國內的高階白領進修。

不過，張國浩說，為適應全英文授課模式，申請學生的多益成績要在850分以上，或托福85分，初步線上資料審查後，還必須通過美國教授的視訊面試。

清大指出，清華、紐約州大石溪分校全球營運管理碩士雙聯學位學程即日起報名，至5月17日（週五）截止。

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