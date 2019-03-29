消基會抽查20件食用醋 1件酸度不符國家標準

2019-03-29 12:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕醋不僅是國人料理菜餚主要調味品，近年來「吃醋」更成為養生主流，為瞭解食醋品質良窳以及是否符合包裝標示，消基會抽查市售20件相關產品，發現白兔牌上烏醋樣本之酸度未達國家標準，消基會提醒民眾須留意部份烏醋鈉含量偏高，飲用果醋也須留意可能有糖分過高的問題，以免養生不成反而造成身體負擔。

此次抽查針對酸度、無鹽可溶性固形物、甜味劑等項目檢測，並進行標示調查。消基會表示，在無鹽可溶性固形物、甜味劑、標示調查等方面，20件抽查樣品皆符合國家標準規定，不過在酸度方面，「白兔牌上烏醋（合成食醋）」樣本檢測酸度為2至3％，未達國家標準對合成食醋酸度須達4％以上的規定，其餘19件樣品皆符合國家標準的規定。

消基會也試圖從標示釐清各種食醋的不同之處與價差之關聯性，醋類樣本內含糖相關成份方面、果汁相關成份方面，都不盡相同，而抽查樣品每百毫升的價格範圍從5.2至31.0元，相差很多，消基會認為民眾難以辨別。

消基會建議政府相關單位應規定水果醋商品須於外包裝標示果汁含量，讓商品資訊透明化。而「包裝食用醋標示規定」僅規定「調理食醋」與「合成食醋」須如實標示，但對於各項品質要求，卻沒有一套強制性的檢驗標準，建議應參考現有的國家標準CNS 14834「食用醋」，對食醋商品訂定一套強制性的檢驗標準，並定期抽查。

消基會也提到，目前調查檢測使用國家標準CNS 14834「食用醋」的檢驗方法，但此方式不能判定以假充真的食醋。主管機關應參考先進國家的「防偽」管理措施，研發釀造食醋「特有的風味及化學組成」、「天然來源的醋酸」與「未添加外來水檢測技術」等指標性數值的檢測方法，與國際接軌。

對於消費者，消基會則建議，在日常飲食中，若能善用食醋取代食鹽來增加菜餚風味，可降低鈉攝取量，降低罹患高血壓的風險，但須注意有些烏醋的鈉含量偏高。至於坊間有許多喝醋能改善酸性體質的說法，消基會提到，並非單靠吃某些食物就能改變，許多市售果醋為了增加風味，常添加大量的糖，經常飲用可能造成肥胖，對健康毫無助益。

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