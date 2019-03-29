郵局將辦鈔幣暨郵票特展 一窺錢幣的前世今生

2019-03-29 12:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕錢幣演變是國家經濟、文化發展的縮影，中華郵政公司為讓民眾瞭解台灣錢幣悠久歷史、淵源及文化內涵，一窺現代鈔幣印製堂奧，將與國立歷史博物館、中央印製廠、中央造幣廠合作，於4月3日至6月23日在郵政博物館合辦「錢世金生－鈔幣暨郵票特展」。

中華郵政表示，中國錢幣由貝幣開始，逐漸演變出金屬製錢幣，初期的金屬錢幣型態多樣，秦朝統一貨幣，半兩錢通行全國，至漢武帝改行五銖錢，此後外圓內方的錢幣構成錢幣形制的基礎。隨著商業發展，易於攜帶的紙幣誕生，更發展出塑膠貨幣及電子貨幣等交易媒介。這次特展展品豐富多元，包含錢幣郵票、國內外鈔幣郵票及各館（廠）典藏的歷代古錢幣、流通幣、紀念幣章、雕刻工具、造幣圖說與精緻微雕藝品等。

另外，為增添樂趣與增進認知，展場設有互動區，邀請民眾動手拓印古錢與泥塑錢幣，並透過郵票轉一轉、看一看、摸一摸等體驗活動，瞭解防偽辨識技巧。特展首日上午9點至下午4點於郵政博物館1樓營業廳設立臨時郵局，並鐫刻臨時郵局實寄戳、癸字戳及特展紀念戳供民眾銷蓋集郵品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/