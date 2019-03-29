探索夢號首航基隆 宛若美人魚游進基隆港

2019-03-29 11:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕雲頂郵輪集團專為亞洲市場打造的高端品牌星夢郵輪首度來台，斥資16億元改裝翻新的「探索夢號」今天首站航向基隆，夢幻般的船身彩繪曝光，「以夢為馬」以絢麗夢幻的彩繪訴說美人魚的故事；今天上午10時，「探索夢號」緩緩靠泊基隆港東二碼頭，有噴水儀式相迎，吸引不少民眾觀看，中午12時在船上舉行首航儀式。

探索夢號可載客1870人，排水量75338噸，長度268米，寬度32米，甲板層數13，客房數量928，承建商德國 Meyer Werft。

星夢郵輪在2019年擴增為擁有三大郵輪的船隊，旗下包括雲頂夢號、世界夢號及探索夢號。探索夢號原身是「處女星號」，斥資16億台幣重塑升級後新加入星夢郵輪船隊。探索夢號今天上午來台，並以基隆為母港首航，此外，「世界夢號」也將在今年夏天首度來台，2艘郵輪限量航次，將帶給台灣旅客新的郵輪體驗。

增設的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住超過 40間「The Palace皇宮」套房的亞洲高端旅客提供尊貴的歐式管家服務。其他一系列全新或升級後的船上設施，包括刺激好玩的VR探索館、擁有壯闊海景的棕櫚閣、全新裝修及設備先進的星座劇院等星夢獨有的娛樂及休閑設施，中庭亦有全新面貌。

餐飲方面，由澳洲三帽名廚馬克•貝斯特主理的「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」及「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等，為旅客帶來與眾不同的海上美食體驗。

探索夢號下水後首站航向基隆，提供限量3航次的服務，分別於3月29日、3月31日及4月3日前往日本那霸、鹿兒島等地，讓台灣旅客搶先感受探索夢號的升級設施。

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