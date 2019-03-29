爭取馬當聚會所、消防分隊用地 東縣啟動區段徵收

2019-03-29 10:12

〔記者張存薇／台東報導〕台東市阿美族馬當部落爭取聚會所30多年，再加上大豐地區人口稠密，需要蓋消防分隊，卻苦無用地，台東縣政府啟動區段徵收計畫，今天起一連3天舉辦5場次協議價購會議，希望明年這2項重要公共設施都能完成！

地政處長沈碧恕指出，豐榮、豐樂地區早年被規劃為國宅用地，但之後因政策變更調整，目前全區都是農業區，當地的阿美族馬蘭部落是全台東人口最多的阿美族部落，族人超過3000人，再加上豐榮地區人口稠密，但最近的消防隊卻在10分鐘車程外的台東市區，縣府希望透過區段徵收方式，將豐榮及豐樂地區南區土地變更為住宅及及公共設施用地。

今天上午有不少地主參與說明會，關心自己土地權益，沈碧恕進一步說，公共設施用地包括2個多功能公園，內含馬當聚會所及豐榮消防分隊用地，今天起一連3天與地主協商土地及地上物價購，預計明年初可完成土地配還及公共設施開闢，2項重要的公共設施也可望在明年完工。

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