學術資源影響力頒獎 台大拿學術論文點閱冠軍

2019-03-29 10:26

〔記者林曉雲／台北報導〕去年學位授予法通過後，各大學均依法將學位論文送存國家圖書館，公開提供他人參閱，使電子學位論文成為另類熱門出版。國圖今天舉行「台灣學術資源影響力發布會」，表揚全國53所公私立大學及148個學術期刊出版單位，頒發「熱門學位論文學術影響力獎」等8大獎項，作為各界學習典範，台大、成大、清大及交大等均獲肯定，台大獲得學術熱點獎（論文點閱最多）第一名，點閱數469萬8546。

國圖今頒獎肯定台師大一舉囊括學術傳播獎、學術熱點獎、學術影響力獎及學術貢獻獎四大獎項，成為全台學位論文被費用與下載冠軍；高醫大與幸福感相關論文七度蟬聯全國學位論文被引用冠軍；交大三度榮獲全國綜合大學授權冠軍，學位論文電子全文開放全國第一。

義守大學論文書目被點閱率高於其他公私綜合大學脫穎而出；年度大黑馬則是三合一併校的國立高雄科技大學，勇奪全國公立技職校院三冠王；朝陽科大領先全國私立技職校院獲四大類五個獎項；台師大、南華、高科大、朝陽科大封王，成為年度學術影響力綜合排名最大贏家。

國家圖書館推動學位論文網路公開授權多年，自100至106年學年度，論文送存率平均77.61％，授權率則為60.63％，台大106學年度送存率及授權率僅1.37％、1.32％。對此，台大數度澄清，台大圖書館每年均依學位授予法規定，將研究所畢業生紙本學位論文送繳國圖典藏及公開閱覽，亦會配合去年修正通過的學位授予法，繳交學位論文電子全文至國家圖書館，但電子論文全文的公開，必須取得原作者授權，非專屬授權，為尊重著作人有決定其授權方式之權利，著作人是依個人意願自行授權其他單位，今天即奪得國圖頒發學術熱點獎肯定。

國圖今天頒發熱門學位論文「學術傳播獎」、「學術熱點獎」、「學術影響力獎」、「學術貢獻獎」，以及台灣人文社會領域最具影響力學術期刊「知識傳播獎」、「知識影響力獎」、「知識貢獻獎」，與熱門期刊調閱「期刊傳播獎」等8大獎項。

學術熱點獎前5名，公立大學是台大、台師大、成大、政大及中正大學；私立大學是東海、文大、輔大、義守及逢甲大學；公立科大是高雄科大、台科大、北科大、雲林科大及屏科大；私立科大則是朝陽、南台、樹德、崑山及嘉南藥理大學。至於學術傳播獎（106學年授權數最多的大學）前5名公立大學是交大、中央、台師大、中正及清大；而106學年授權率最高的公立大學前5名是台北市立大學、屏東大學、體育大學、聯合大學及台灣體育運動大學，私立大學則是南華、佛光、實踐、世新、東吳。

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