03/29 各報重點新聞一覽

2019-03-29 07:06

自由時報

美國務卿：力阻中國孤立台灣

美國國務卿龐皮歐廿七日出席眾議院外委會預算審查時表示，美國正著手運用所有工具，阻止中國用外交手段孤立台灣。龐皮歐並說，「台灣旅行法」是非常重要的立法，相信未來會看到川普政府有更多作為。

詳見美國務卿：力阻中國孤立台灣。

故意殺人 酒駕致死可判死

為嚴懲酒駕，行政院院會昨通過修法，酒駕累犯致人於死，最重可判無期徒刑，法務部原提報修法，最重可判死刑，政院為避免牴觸國際人權兩公約，刪除死刑條文，改為最重判無期徒刑。政院另增訂條文宣示，酒駕若造成他人死亡或重傷，且符合刑法「故意」的主觀犯意，無論是否累犯都可比照刑法殺人罪，最重可判死刑。

詳見故意殺人 酒駕致死可判死。

大不出來 近4成學童沒天天嗯嗯

飲食、排便攸關學童健康發展；癌症關懷基金會用三萬份有效問卷調查，發現約卅八％學童沒天天排便，五、六年級更是每十人就有一人超過三天才排便一次，明顯有便秘問題。台北市學童蔬菜攝取量最不足、高雄市學童愛喝含糖飲料比率最高，北中南四市學童各有不同的飲食和排便問題。

詳見大不出來 近4成學童沒天天嗯嗯。

蘋果日報

千人接機挺選總統 綠5大招卡韓國瑜 扁：韓當選大家死

選總統呼聲越來越高的高雄市長韓國瑜，昨結束中國之旅回到高雄，雖現場有千名支持者接機高呼「選總統」，但前總統陳水扁昨在臉書痛批「如果韓國瑜當總統，大家一起死」，綠營包含陸委會主委陳明通、行政院副院長陳其邁等中央官員，也祭出「卡韓5大招」，要韓國瑜說清楚與中聯辦說了什麼，陸委會也限期他一個月內補報告。

美國務卿：阻止中國孤立台灣 會用更多行動執行《台旅法》

眼見中國近年不斷在國際社會封殺台灣外交空間，美國官員頻頻放話挺台灣。美國務卿龐皮歐前天表示，美方正「運用所有工具」，阻止中國透過外交手段孤立台灣，同時強調《台灣旅行法》是重要立法，美國會有更多行動執行此法。就在同日，美國亞太助卿提名人史迪威也在參議院表示，北京試圖兩岸統一的方式違反了「美中三項公報」；美軍也罕見對兩岸議題表達立場，印太司令部司令戴維森直言，中國國家主席習近平提出「一國兩制」無法展現兩岸雙方意願，美國應加強和台灣軍方合作。

聯合報

兩岸簽協議增3道鎖 寫「九二共識」就算政治協議

行政院會昨天通過「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，未來將設「三道鎖」，高門檻審查兩岸政治協議的協商、簽署過程，包括國會雙審議，以及全國性公投等，但草案仍須送立法院審議。

龐培歐：美阻陸孤立台灣 會看到更多作為

美國國務卿龐培歐廿七日在國會指出，美方正運用所有工具，阻止中國大陸透過外交手段孤立台灣；龐培歐並表示，「台灣旅行法」是重要立法，美政府已採取許多行動執行，相信還會看到更多作為。

中國時報

盼20年 國造潛艦可望2024下水

盼望20年的潛艦，首艘原型艦可望在2024年下水。國防部長嚴德發昨表示，海軍潛艦國造第一階段設計的輸出許可都已拿到，現已進入實質建造階段，進度正常。民進黨立委王定宇透露，潛艦構型將採「X尾舵」的3.0B版。

韓反擊賣台說 只懂賣菜賣魚

高雄巿長韓國瑜結束澳港深廈經濟之旅，28日回國接受媒體聯訪，被問到民進黨批評他進中聯辦、與大陸國台辦主任見面是賣台，韓國瑜回擊，民進黨執政3年，有辦法讓台灣人民過好日子，他投民進黨一票都可以。

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