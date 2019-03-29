警天天臨檢也不怕！ 台中「最鹹濕」夜店宣布「強勢回歸」

2019-03-29 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕以火辣、充滿性暗示聞名的台中知名夜店X-CUBE，上月底爆發安管與酒客打架事件，遭警方連續密集臨檢而「暫停營業」。事隔不到一個月，X-CUBE27日在臉書公布重新營業的訊息，還拍攝影片宣告4月將「強勢回歸」。對此，警方強調會強勢執法。

經常舉辦各種促銷主題、火辣聞名的台中夜店X-CUBE，經常以重鹹噱頭招攬客人，多次涉及公然猥褻遭台中地檢署起訴，除了鹹濕場景登上新聞版面，上月底又爆發鬥毆事件，離譜的是X-CUBE安管人員還加入戰局，砸車毆打滋事酒客，讓台中警方決定加強臨檢，並強調「無限期臨檢路檢直到改善為止」，但X-CUBE本月7日突以設備損害進行維護的理由「暫停營業」。

然而停業不到一個月，X-CUBE於27日上午在臉書宣布，年滿18歲的女性在4月期間不限條件、不限時段全都免費入場，還霸氣地宣告「中台灣最有局的派對聖地，榮耀綻放、強勢回歸。」

據《TVBS》報導，對此，X-CUBE業者表示，恢復營業後將會加強顧客檢察，針對安管人員也會加強訓練，以防止酒後鬧事情況再度發生。警方則強調，只要業者開門營業，不只會聯合相關單位稽查，更會擴大查緝顧客的身分，「業者要強勢回歸，警方會強勢執法。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/