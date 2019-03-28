高溫降7度！ 週五起鋒面報到 濕涼到下週二

2019-03-28 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕溫暖好天氣要結束了！明天受到鋒面、東北季風增強影響，北部及宜花白天氣溫稍降，北部及東半部也有短暫雨發生的機率。天氣風險公司提醒民眾，週日將有另外一波乾冷空氣影響，週日到週二期間，最冷將剩下14、15度。

中央氣象局預報，明日受到鋒面通過影響，天氣有所轉變；北部及東半部將逐漸轉為有短暫陣雨，而中部地區及南部山區下午之後也會逐漸轉有短暫陣雨，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

溫度方面，有別於今（28）日各地普遍高溫30度以上，明日北部及宜花白天氣溫稍降，高溫約25至27度，最大差距多達7度；中南部及台東高溫仍有28至30度，清晨低溫約20度左右，而中南部日夜溫差較大，也提醒民眾留意氣溫變化適時調整衣物。

紫外線方面，明日台東縣為過量級；宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為高量級；其餘全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日白天風速偏弱，擴散條件較差，污染物易累積；午後風速增強，空氣品質稍好轉；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

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