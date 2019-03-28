竹縣東泰高中與威剛科技產學合作 培育電競人才

2019-03-28 22:59

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣私立東泰高中與威剛科技今天簽署產學合作協議，由威剛科技贊助東泰高中電競專班硬體、周邊設備及獎助學金共約100萬元，希望從高中就培育年輕優秀的電競人才，產學攜手厚植台灣電競實力。

東泰高中校務發展委員會主任黃士祐說，學校資料處理科在前年6月成立電競專班，招收有夢想進軍電競產業的學生，校方除了提供完善的電競設備環境、禮聘電競專業師資為專任師資，也安排電競產業相關課程供學生學習，目前已培養電競職業選手11位及1位最年輕的國家隊選手．並在全國各項電競大賽中奪冠。

威剛科技電競長尹世豪說，有鑑於電競產業近幾年持續蓬勃發展，威剛科技XPG不僅研發電競產品，也極力推動電競產官學的合作，去年更首度贊助國際級電競比賽「2018 IESF世界電競錦標賽」，由於對東泰高中在電競發展方面的認同，雙方透過產學合作向下扎根，未來威剛科技會持續提供東泰高中電競專班一系列XPG精銳裝備，也希望藉由產學合作了解學生的使用產品的經驗反饋，另外提供每年10萬元的獎助學金，鼓勵更多優秀的電競人才加入東泰高中。

黃士祐說，立法院院會於2017年3讀通過「運動產業發展條例」部分條文，首度將電子競技業、運動經紀業納入運動產業，未來電競選手將比照運動項目，享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光獎章等資源，新竹縣唯一設有電競專班和職業聯盟等級競技賽場的東泰高中將搭配此一趨勢和電競產業界合作，從高中校園開始為台灣培養更多優秀的電競人才。

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