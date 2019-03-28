癱瘓單親育2兒！口足畫家高淑專 獲全球熱愛生命獎章

2019-03-28 22:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美容師口足畫家高淑專獲得周大觀文教基金會2019全球熱愛生命獎章，今天基金會在青年高中頒發獎章，台中市教育局採購了237本她口繪的自傳《媽媽嫁妝》，分送給台中各級學校，傳遞高淑專的生命熱情。

周大觀文教基金會今天於青年高中新表演廳舉行「挑戰極限．活出精彩—美容師口足畫家高淑專送愛母校分享繪本自傳帶動生命教育活動」，現場也展示高淑專多幅畫作及口繪自傳《媽媽嫁妝》。

今年60歲的高淑專是青年高中校友，她感謝幫助她的人，也感謝她的前夫，若不是他，讓她轉化力量才有如今的小有成就。

高淑專雖是彰化人，但年輕時就到台北打拚，當美容師，但是在民國81年發生車禍，幾乎全身癱瘓，先生竟離她而去，幸好1男1女兩個孩子安慰著她，讓她支撐下來，3人住娘家相依為命。

在孩子一年年長大，高淑專只有國小學歷，發現自己跟小朋友格格不入，開始從國中念起，也跟一般小朋友一樣考會考、考學測。

高淑專高中念青年高中，大學念修平科大，而且成績相當好，念修平科大一年級時得第三名，二年級得第二名，本來大三要衝第一名，但因為太認真爆肝，她覺得太累，於是休學。

但高淑專非常求上進，不但開始學口足畫畫，還學唱歌，3年前獲得油畫的街頭藝人，去年還獲得歌唱的街頭藝人。

高淑專的故事，從全球各界推薦2723位熱愛生命候選人中脫穎而出，榮獲周大觀文教基金會「2019年第22屆全球熱愛生命獎章」，她還出版《媽媽嫁妝》繪本，內容不但有她自己口足的畫作，還描述她人生因車禍導致身體癱瘓，生活在一夕之間驟變，但為了守護孩子，她不僅勇敢面對，也透過兒女們的體貼與孝順，用母愛戰勝困難與挑戰。

高淑專也將在4月17至28日於台北市中正紀念堂舉行「綻放生命光輝首展」。

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