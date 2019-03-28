積穗國中女排參加世界盃U15排球錦標賽 平日苦無良好練習場

2019-03-28 20:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市積穗國中女排隊連續12年在國中排球甲組聯賽（JHVL）保持4強戰績，今年更代表台灣參加4月初在克羅埃西亞舉辦的首屆世界中學生U15排球錦標賽，積穗國中的男排隊一樣是全國8強，但是校內苦無標準室內木板球場，全靠師生克難練習，立委江永昌今天在球隊出發前到場加油，並且允諾向國教署爭取經費整建合宜場地。

積穗國中校長鄭建立說，女排隊今年力克強敵，獲得國家代表隊資格，師生能夠出國參加世界中學生U15排球錦標賽，大家能難掩興奮之情，更希望與來自14國的選手們以球會友，為國爭光。

鄭建立表示，球隊之前也有幾次出國交流比賽經驗，球員應能快速適應國外環境，而成績雖固然重要，但學校更注重的是與各國球員交流觀摩與增進國際視野，相信一定能滿載而歸。

教練蘇益彥說，比起球技，他更在意的是球員們的生活品性，學校也希望球員能兼顧課業與球技，在老師輔導下，有幾位球員甚至是學業成績也排名全校前幾名，大家都有信心國際賽榮獲佳績。

鄭建立說，積穗國中男女隊表現優異，但校方很遺憾沒有為球隊爭取到更好的練習環境，別的學校球隊可以在室內木板球隊練習，避免受傷，但積穗的孩子還是在水泥地及校園開放空間練習，他希望能獲得經費，為球場鋪設木板，簽新建風雨操場，增加學生的練習場地。

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