日照中心被爆拿八旬長者當推銷員 製作養生茶上網賣

2019-03-28 18:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行民政業務部門報告，由社會局和勞工局進行報告。市議員林燕祝質詢踢爆，某日照中心將長者當成生產工具，還PO上網推銷產品，宣稱是養生聖品，讓日照中心的開設美意大打折扣。社會局長黃志中表示，日照中心不應該有這些情形，這是錯誤的做法，將依法查處，會在一週內處理。

社會局事後表示，經查，該日照中心確實讓接受日照服務的長輩製作養生茶，並公開上網販售，養生茶製作非屬日間照顧服務範圍，影響長輩使用日照的權益。社會局將依據長照服務法及特約長期照顧日間照顧服務契約，要求單位限期改善，否則將終止契約。至於，關該養生茶是否涉及違反藥事法及食品安全衛生管理法，社會局將一併移請衛生局查處。

林燕祝質詢時，秀出數張照片，指竟有部分日照中心讓安置的老人戴口罩、帽子及手套，疑似分裝中藥材，甚至還PO上網宣稱有中藥師推薦，產品是養生聖品，協助銀髮者創業，形同把老人們當做生產工具、推銷員。

林燕祝說，年紀八旬的長者到日照中心是要被照顧，應該是學才藝，唱歌、娛樂，快樂過日子，不是被利用拿來生產賺錢。針對此種已收政府補助經費，卻未善盡照護責任，反而利用老人賺錢還大力促銷的歪風，主管單位應儘速處理。

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