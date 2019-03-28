出席智能移動與智慧物流高峰論壇 鄭文燦盼打造智慧城市

2019-03-28 22:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府經濟發展局下午舉辦「智能移動+5G啟動智慧物流5.0高峰論壇」，邀集專家學者針對「善用智能化技術提升物流生態體系新思維」等議題討論，市長鄭文燦也出席分享市府的「虎頭山創新園區」等計畫，希望未來能打造桃園成為國內首屈一指的智慧城市。

「智能移動+5G啟動智慧物流5.0高峰論壇」下午在龜山區福容飯店登場，包括「AIOT（無人車機）應用驅動智慧物流全面升級」、「物流導入AIOT商務應用實務探討」、「善用智能化技術提升物流生態體系新思維」等議題，都引起熱烈討論。

經濟部次長王美花、鄭文燦也前來關心智能移動與智慧物流產業的蓬勃發展，他們認為，發展「智慧城市」是世界趨勢，也是中央政府政策的發展重點，只要城市能導入資訊科技，如物聯網、智慧型終端等，並應用在就業、交通、建築、醫療、教育與生活等方面，就可能輔助各級產業升級發展、提升民眾的生活品質。

鄭文燦說，交通運輸智能化是建設智慧城市建設的基石，其中智慧物流產業尤其與電子商務、E化生活息息相關，桃園市的物流產業發達，未來若再順利導入AIOT等新智能技術，將能更快速提升物流產業的發展，讓桃園市成為智能物流產業的示範重鎮，並進一步造就後勤服務的物流業。

桃園市政府投入1億5000萬元建置「虎頭山創新園區」，將以提供產業創新發展為主軸，鄭文燦說，第一期將規劃「智慧駕駛實證中心」、「資安物聯網實證中心」，預定六月間就能開幕營運，第二期再擴大提供產業創新研發與實證場域，作為結合科技、教育、創新與生態保護的綠色智慧園區，奠定桃園市成為智慧城市的基礎。

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