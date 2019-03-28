土城華山基金會12歲 長輩義工切蛋糕慶生

2019-03-28 19:30

〔記者邱書昱／新北報導〕華山基金會土城天使站今天在新北市土城清溪里活動中心，舉辦建站12週年感恩茶會，邀請30多位長輩與義工，一同切蛋糕歡慶土城站12歲生日。患有氣喘且行動緩慢的87歲高爺爺一個人住在土城，華山基金會開始服務關懷後，讓他打開心房，不再孤單。

華山基金會土城天使站於2007年設站，12年來服務超過175位長輩，這次慶生替長輩準備餐點和頭髮義剪。土城站長游一鳳表示，秉持「在地人服務在地人」理念，免費提供失依、失能、失智的老人到宅訪視、原床泡澡、陪同就醫、年節關懷等服務，與鄉親一同守護老寶貝。

土城區清溪里長彭兆鵬也說，透過鄰里照顧在每個禮拜一、二、三、五都會請老師帶長輩動健康，中午也會提供餐點，禮拜四則是舉辦共餐，希望與華山基金會互相支援。

不過，游一鳳坦言，由於統一發票兌獎機會提高，加上電子發票影響，捐贈發票的數量每況愈下，此外，土城區約有70位長輩需要長期照顧，但募款費僅能負荷13位。

她也希望各界能夠一起做愛心，可捐贈白米、日用品、罐頭乾糧等提供獨老生活所需，而發票的募款箱也能夠投入零錢，或者加入義工行列幫助失能長輩。

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