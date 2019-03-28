醫病》蘿蔔腿掰掰！腓腸肌整形手術造福700例美腿

2019-03-28 19:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕「大腿、小腿海天連成一線天」有些人小腿有明顯的肌肉突出、缺乏線條感被稱為蘿蔔腿，部份女性甚至缺乏自信心，不敢穿短裙、短褲出門！花蓮慈濟醫院整形外科主任李俊達使用內視鏡進行的「腓腸肌肌肉肥大改良術」技術領先，不少外國病患慕名前來花蓮，10年來已成功塑造出將近700雙美腿。

「不用再怕被別人說我小腿很粗，更有自信。」已接受內視鏡「腓腸肌肌肉肥大改良術」10年的許小姐說，以前參加過田徑隊，小腿的蘿蔔特別大，她為此做功課很久，原本想在台北求診，沒想到網路上評價最好的竟然是花蓮慈濟醫院，來了之後覺得很高興當初選擇到花蓮慈院求診，加上術後小腿圍減少了5公分，恢復她穿短褲的自信。

李俊達說，病患中許多人從國高中的制服後，就不曾穿短褲短裙，曾經有個媽媽告訴他，家裡的三姐妹櫃子裡面沒有一件短褲短裙，小腿太粗嚴重的影響了自信心， 如果再加上週遭的人的嘲笑，就更雪上加霜了，有些四、五十歲的女生來看診，因為已經半輩子都沒有讓腿見到陽光，不想再這樣過下半輩子。

「每個人比例不同，不能用同一標準處理。」李俊達說，常見的蘿蔔腿手術有抽脂術、高週波、RF電波、肉毒桿菌注射、神經切斷術和腓腸肌肌肉肥大改良術；除了腓腸肌部分切除手術，其他的手術，仍有小腿再度肥壯風險，過去許多病患都是使用其他方式改善無效後，跑到花蓮求診，曾有女生小腿圍42公分，經過手術後縮到35公分。

「腓腸肌肌肉肥大改良術」是用內視鏡在後膝窩處開一個口，切除部分腓腸肌，傷口約5公分長，只需要住院兩天，不會影響走路或是運動。

李俊達說，花蓮慈院自90年開始腓腸肌整形手術，改善「蘿蔔腿」腿形，是目前最有效的方法，平均可使腿圍減少5公分，如今已累積個案700例，是全世界最多肌肉整形，其中100例來自台灣以外。

病人在手術後第一、二天即可下床走路，但術後第一、二週走路較吃力，第三、四週後走路就漸漸正常，並可開始游泳，四至六週可恢復較激烈運動。李俊達說，手術不影響小腿功能，跑步、跑馬拉松（半馬或全馬）、騎腳踏車、跳舞、打網球、有氧舞蹈或更激烈的羽毛球運動都可進行，今天分享會中，也有病患當場示範登階與跳繩。

李俊達強調，黃金比例中的小腿圍約為身高的五分之一，但其實健康才是最重要的，而「腓腸肌肌肉肥大改良術」是適用於小腿肌肉肥大已造成心理障礙的個案，他不建議已擁有修長美腿卻還要更細的女性朋友或未成年少女進行這項手術，同時須經術前評估，另外有蟹足腫或疤痕肥厚體質者也不適合這項手術。

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