看準日系餐飲在台商機 晶華酒店攜手HIS集團引進日本人氣名店

2019-03-28 22:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣餐飲市場近年越來越熱鬧，除了台北米其林登台帶動餐飲業界熱潮，台北晶華酒店也看準日系餐飲在台商機，宣布與日本第二大旅遊集團HIS合作，由HIS協助日本中小型餐飲業者來台拓點，晶華則協助店家在台的營運行銷，讓台灣人不必出國也能品嚐日本道地美食。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，晶華酒店有許多和餐飲名店及名廚合作的經驗，如2016年和紐約貴婦糕點Lady M合作快閃，造成轟動熱賣，以及邀請華裔名廚李皞擔任客座主廚；台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店旗下共有10家餐廳，平均年接待3000位客人、舉辦700場喜宴，去年尾牙也接待超過7000桌，晶華擁有相當的餐飲營運能力。

HIS營業本部部長山野辺淳表示，他觀察到近年有越來越多日系餐飲品牌進駐台灣，台灣人也喜歡到日本旅遊、品嘗美食，這是HIS選擇將更多店家引進台灣的原因。山野辺淳說，日本有許多高人氣的餐飲業者不是連鎖店，規模也較小，礙於資金問題很難在海外拓點，未來希望透過和台北晶華的合作，讓更多台灣人品嘗在地的日本美食。

HIS集團業務包含旅行業、飯店、遊樂園等，新成立的海外餐飲拓展事業部將協助日本國內計畫拓展海外的餐飲品牌進行規劃，HIS與晶華合作後，未來所有委託HIS想進軍台灣的餐飲業者都會以晶華國際酒店集團旗下的酒店、餐廳及零售賣場為展店據點。

雙方合作第一個品牌，是來自北海道的人氣厚鬆餅名店「椿Tsubaki」，這間以雲朵般柔軟、綿密細緻的厚鬆餅在日本打響知名度的排隊名店，預計4月19日進駐麗晶精品地下2樓。

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