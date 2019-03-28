我們都在吃垃圾！魚線、保麗龍擺盤成佳餚 警告海洋汙染嚴重

2019-03-28 17:17

［記者王峻祺／花蓮報導］來自台北、平均年齡約30歲的「One One & One」團隊成員，前年起陸續將廢棄在花蓮海邊的魚線、魚餌及保麗龍碎片等海漂垃圾，拼裝成多項藝術創作，五顏六色的擺盤設計，乍看如多道美味佳餚，但背後卻隱含「魚吃塑膠垃圾，我們吃魚，原來我們都在吃垃圾」、「人類恐將自食惡果」的用意，警示海洋汙染日益嚴重。

以「未來大廚房」為名的海廢藝術展，即日起在花蓮島東譯電所舉行，民眾一進門就能目視到大廳餐桌上，擺滿用海漂垃圾組成的創作，貌似令人垂涎，但近看後，就會發現「食材」全是來自人類所製造的垃圾。

創作成員之一的攝影師阿賢說，前年相約到花蓮七星潭旅行，瞬間被美麗大海吸引，當發現遍布垃圾後，決定短居2個月，天天到岸際撿垃圾，原只想單純清理環境，未料「愈看垃圾覺得愈酷」，於是將「精選」後的垃圾帶回台北，一一拍照重新定義它的「美！」

他說，海漂垃圾經海洋奇幻旅程後，重回人類生活，在持續蒐集垃圾過程中，更意識到「魚吃塑膠垃圾，我們吃魚，原來我們都在吃垃圾」，才逐步發想出「未來大廚房」創作計畫，希望透過創作展，重新喚醒民眾對海洋汙染的重視。

島東譯電所負責人廖脩博說，大廳空間也完全配合展覽進行調整，玻璃櫃、瓶罐及餐桌均融入海漂垃圾擺飾，讓不少民眾一進門就有明顯視覺衝擊，加上擺放「海洋直送、新鮮擺盤」等標語，幾度誤會這裡真的是間「餐館」，用詼諧、暗諷手法表現警示的意味。

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