力拚普及率 潮州自來水疑施工能量不足出包惹議

2019-03-28 18:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮過去自來水普及率不到3%，為此鎮公所與水公司力拚自來水普及，第一期工程有3800戶申請，原本預計去年底就能完工通水，但目前只有約2成通水、114戶開始使用，進度大幅落後，不少鎮民更發現，自來水工程施工狀況不斷，疑因趕著拚量拚出問題。

今年3月起潮州鎮公所陸續接獲10餘起民眾投訴，包括路面冒水、噴水、臨舖柏油品質不佳、覆蓋鐵板長達月餘影響交通安全，甚至還有施工機具停放在家門口長達1個月，向水公司反映後廠商均未處理，也有不少民眾關心工程進度，認為通水時間一直跳票，民怨不斷。

潮州鎮公所主任祕書王建元說，潮州鎮自來水業務屬於東港營運所，過去東港營運所所轄地區業務量僅1千多戶，加入潮州用戶後業務量倍增，導致行政及施工能量不足，公所能體諒水公司第一線人員辛苦，不過仍希望水公司能責成包商顧及施工品質並讓工程如期完工。

水公司表示，會要求廠商改善施工品質，下個月施工路面會重新刨舖，還給民眾平整的路面，第一期3800戶陸續通水中，最快6月就能全面通水，為了避免路面反覆刨除鋪設，管線施作採分批裝設、同一條路同時供水。

潮州過去自來水普及率不到3%，第一期3800戶通水後將提升至20％，後續還有5450申請裝設，屆時完工後就能將普及率提升至50%，水公司也表示將力拚朝年底1萬戶通水目標邁進。

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