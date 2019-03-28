兒童連假遛小孩 親子台南遊樂趣懶人包

2019-03-28 23:40

〔記者王涵平／台南報導〕兒童節連假何處去?南市觀旅局提供懶人包，包括台南最夯的好玩活動與眾多兒童好康優惠，適合全家一起體驗。

「離島藝術文化秘境」，2019年「漁光島藝術節」（3/30-4/21）為期23天的展期，以「海島新樂園」為主題，邀請7組藝術家團隊，以漁光島自然地景作為創作畫布，打造10座融合地景的藝術作品。

「燈會二部曲關嶺夜美麗」，今年台灣燈會廣受好評，台南市議會向主辦單位借展花燈，推出「點亮台南『議』起Show」活動（3/15-4/14），迴響熱烈。觀光旅遊局也將2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場。

「童玩文創玩味321」，文創PLUS台南創意中心-不插電童玩（3/8-4/7） 邀請大人小孩來體驗不插電遊戲的趣味與歡樂。

即將閉園整修的321巷藝術聚落，匯集視覺及表演藝術創作推出「玩味321」村慶活動（3/21-4/7），舉辦大大小小玩味活動。

「小手大手童心樂遊遊」，台南各大觀光景點也推出精彩的兒童連假限定優惠方案，葫蘆埤自然公園「2019自然公園童趣節」（4/4~4/5）。走馬瀨農場「童遊走馬瀨」主題系列活動（4/4-4/7），12歲以下兒童免費入場。南瀛天文館「太空童樂會」（4/4-4/7），凡12歲以下兒童可享有天文展示館及星象劇場免費參觀。

十鼓仁糖文創園區4/4兒童節當天，凡12歲以下兒童憑證可免費入園。另有兒童節限量套餐及詢問度破表的星光定目劇場加場演出。樹谷生活科學館「樹谷玩很大 KIDS樂翻天」（4/4~4/7）。江南度假村：兒童連假優惠（4/4~4/14）12歲以下兒童免費入園，陪「童」者皆享兒童票入園優惠。

國立臺灣歷史博物館連假不休館（4/4-4/7）。4/4當日12歲以下兒童免費入館。詳情可至台南旅遊網（http://www.twtainan.net/）及台南旅遊粉絲團（https://www.facebook.com/traveltainan）查詢。

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