還在讀大三的他透過產學訓專案提早就業 有月領30K身價

2019-03-28 18:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕青年節前夕，勞動部勞動力發展署中彰投分署輔導青年就業有成，還在讀大三的周泰宏透過產學訓計畫輔導提早就業，已有月領30K的身價；中文系畢業的張芳慈則投入故鄉幫行銷花卉有成。

中彰投分署代理分署長林淑媛指出，中彰投轄區15到29歲的青年勞動力人口為49萬人，目前勞參率為5成4，去年中彰投分署所轄各就業中心共協助青年就業逾2萬2千多人次。

近來中彰投分署已幫助多名青年就業有成，就讀台北科大工業設計系三年級的周泰宏是農家子弟，原本高職畢業後就想直接就業，之後考進台北科大參加產學訓家具木工班，大一、大二在科大上課，大三起改到中彰投分署受訓，不僅會做家具，更有設計能力，未來就業可朝家具設計、室內空間設計等發展。

在中分署結訓後周泰宏進入家具店實習服務，因實務能力被相中，提供月領30K條件綁人，實習公司更規劃讓他大學畢業後外派出任管理幹部，周泰宏說，慶幸參加產學訓方案助他不必擔心畢業即失業。

另外，中文系畢業的張芳慈參與中分署多元就業開發方案，加入田尾公路花園協會，擔任多元就業開發方案的專案經理人，成功整合田尾在地園藝業者，透過深度綠色套裝遊程、盆栽體驗DIY等方式，在傳統觀光方式之餘，一圓返鄉夢。

林淑媛指出，青年因正值求學階段或工作適應初期，工作異動情形較為頻繁，為協助青年縮短職涯迷惘期及就業摸索期，中彰投分署針對在學或畢業青年均有提供客製化的服務。

包括釐清職涯方向的個別諮詢、職業適性測驗、職涯探索及職場模擬體驗營等；職業訓練也推出產學訓計畫、青年就業旗艦計畫、青年專班、及特色產業據點人才培訓方案等；若想自己創業也有微型創業鳳凰等。

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