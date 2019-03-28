每週有1天喝雞精 雲林縣元長鄉西莊社區長青食堂成模範

2019-03-28 18:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣第一個開辦的元長鄉西莊社區長青食堂，近年結合社區關懷據點、C級巷弄業務，每週有1天喝雞精，成為全縣模範，雲林縣長張麗善今天專程前往與長輩共進午餐，感謝社區志工大力投入服務。

張麗善今天偕同元長鄉長李明明、元長鄉代會主席李宗懋、副主席徐銘欽、元長農會總幹事李美容、提供雞精及食品的愛心企業人士吳宏益、洪清標、洪錦文等人到元長鄉西莊社區長青食堂陪同長輩用餐。

張麗善表示，雲林是農業縣，青壯年人口外流嚴重，為了照顧長輩，縣府全力支持社區開辦長青食堂，讓長者就近方便用餐，獲得妥善照顧，並現場致贈加菜金，西莊社區90歲阿嬤吳蔡鶯回贈社區長輩製做的手工藝品。

張麗善指出，全縣已開辦81處長青食堂據點，加上麥寮鄉公所自辦社區共餐，全縣有108處老人共餐據點，每天約有8000名長輩在社區共餐，要特別感謝所有的志工及愛心企業贊助。

元長鄉西莊社區長青食堂，每天志工都自動自發推著餐車配菜、用餐長輩也會自行洗滌餐盤、每日還排有值星官負責點名，一旦發現有長輩缺席，立刻啟動關懷問安機制，成為全縣模範長青食堂，落實社區老化，大受肯定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/