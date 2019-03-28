2019台南精品咖啡評鑑出爐 農民陳瑩如蜜處理豆奪冠

2019-03-28 20:15

〔記者王涵平／台南報導〕2019台南市精品咖啡評鑑成績今日揭曉，今年冠軍為Raise莊園中來自李子園農民陳瑩如種植的蜜處理豆、亞軍為崁頭山咖啡館、季軍為大鋤花間。

南市農業局表示，南市主要咖啡產區於東山區、白河區及新市區平地咖啡等，近年咖啡栽植面積已達53公頃，產量達65公噸。Raise（王中和）莊園以咖啡農陳瑩如種植的蜜處理豆參賽奪冠，亞軍為崁頭山咖啡館（曾如楓）、季軍為大鋤花間，平均分數達82.6以上。

今年度有來自東山區在地種植的25支台南尚青生豆參與，比照國際級規則的評鑑，獲得前三名的生豆將代表南市參加由行政院農業委員會辦理「2019臺灣國產精品咖啡豆評鑑」，協助薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）。

農業局指出，自2013年至2018年參加評鑑，協助薦送的生豆累計已有13支獲得國際級認證，去年由大鋤花間林俊吉送評日曬豆獲87.33分之高分紀錄創歷史新高，提升台南咖啡能見度及行銷效益。

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