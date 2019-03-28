醫病》沒有陰道！中醫大新竹附醫婦產科顧問專幫重建助回春

2019-03-28 20:33

[記者黃美珠／竹北報導］天生沒有陰道的女人，怎麼享有「性」福？中國醫藥大學新竹附醫婦產科顧問余堅忍說，這個被稱為「先天無陰道併子宮發育不良徵候群」的疾病，臨床統計發生率是每5000人到1萬人就會有1個，台灣現約有1200名患者。她們出生後就沒有陰道跟子宮，其他一切跟正常女人無異，他採用具有台灣和美國專利的「分離式空心多孔陰道模具」替這些女人透過新陰道重建手術找回「性」福，就連「生理男」的心理女也能因此成功「自我定位」，過著正常的兩性生活。

余堅忍說，這類的患者很多因為難以啟齒，所以找不到、也不敢找理解和治療這種病症的方法。17年來他已經替20名這類病患動了前述手術，最小年僅19歲，最大也只有58歲，平均35.7歲。

其中1人是「46+XY」俗稱「男性女性化症」的男病患，本身有睪丸但睪丸素沒有發揮功能，以致讓他儘管生理上是男人，但外表卻長得像女生，從小到大飽受異樣眼光，經余堅忍手術後，休養一週即出院，現在「她」已有穩定工作並且有交往的對象，雖不願意出面，但承認自己終於重生！成為一個正常人！

余堅忍說，另名32歲的陳小姐，青春期時因跟閨密討論月經或交換衛生棉才發現自己竟然完全沒有月經週期的經驗，一度以為得了什麼怪病。為了自我安慰「我很正常」，於是就在書包放了衛生棉，專供同學忘了帶時取用。

陳小姐最後鼓起勇氣求診，余堅忍也是用前述「新陰道重建手術」讓她喜獲重生，目前已經結婚！

余堅忍說陳小姐很想把她的遭遇被更多人知道，希望有類似處境的特殊姊妹們一定要有信心就醫追尋自己真正的幸福人生。

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