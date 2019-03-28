政治大學引台積電模式 送7天假給勞工

2019-03-28 17:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕勞基法修訂成一例一休後後，勞工國定假日修正刪減了7天，引發部分爭議，有企業仍照舊例多給假，政治大學校長郭明政認為，優質環境是基本，今年3月起也引進台積電模式，給勞工每年多7天特休，等同年資滿1年，就有14天特休可休。

政治大學校長郭明政表示，優質學習與工作環境是基本要求，而過去勞基法修法，爭議有「勞工短少7天假」問題，看見台積電大器送勞工7天假，決定跟進，從今年3月起，給校內約用人員彈性休假，只要年資滿1年，加上法定的7天，總共1年可有14天特休。

政大今舉行媒體餐敘，政大校長郭明政去年上任，針對政大未來發展，他認為，先從可做的事起步，腳踏實地做事，如預計新建政大校友會館、員工餐廳、咖啡廳及茶館等，擬與周邊學校的餐飲科系合作，提供實習場域。

郭明政還說，美國國防部已下令，排擠領有中國孔子學院補助的學校，非與對岸對立，但相信台灣在漢學領域可成賣點，如中研院士余英時已全球聞名，將來會在政大設國際漢學講座，邀重量級海外學者前來授課、演講，至少1名講座教授、3名客座教授等，從不同文化角度研究漢學價值與地位。

另，政治大學7月將推創新國際學院，預計舉辦首創的「全球治理夏日學院」，促進國際交流，並在暑期推語言先修課程，讓提前錄取政大的高中生暑假學各式語言；郭明政還說，未來更想開辦閩南語、客家語、甚至原住民的泰雅族語等，尊重並傳承過去。

郭明政表示，重點是學生成長，認為教學工作是唯一，更認為教授「不是Paper（論文）機器」，把力氣放在人才培育上，認為培育出5名好學生，比寫出5篇論文有價值。

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