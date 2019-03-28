疫病》當心麻疹！又見2病例 曾搭華航、到台中西屯燒肉店

2019-03-28 16:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天公布新確認兩例麻疹病例，包括家住中部的一名40多歲女性和南部30多歲女性。兩名病患分別曾到台中市西屯區「燒肉眾餐廳（JMall店）」用餐，另一名病患曾由上海搭機自桃園機場入境。

疾管署說，案例一為中部某醫院護理師，近期無出國史，本月19日出現咳嗽，25日因出疹就醫後通報，住院隔離。

衛生單位調查，護理師工作的醫院曾收治一名30多歲男性患者，患者2月下旬曾於中國大陸出差（上海、蘇州、廣州），本月3日起陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀，於3月8日至醫院並收治住院，3月27日因麻疹IgG抗體陽轉通報，目前由疾管署檢驗中，不排除護理師是因病房工作接觸該名疑似境外移入男性個案而遭感染。

案例二在本月21日開始發燒、出疹、流鼻水，3月24日由上海搭華航班機自桃園機場入境，3月25日至南部某醫院就醫後通報並居家隔離。因發病前潛伏期都在香港及中國大陸蘇州、上海，研判為境外移入病例。

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