只剩2天！新竹市兒童藝術節30日試營運搶先體驗

2019-03-28 15:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市兒童藝術節「風的運動場」本週六、日，下午1點試營運，4月4日到4月7日在新竹文創館舉行，目前九大遊具已完成進場，進行最後驗收與安全確認，此外，今年兒藝節也有星光場，30日、4月5日與6日共3天晚上7點，會由台灣特技團與FOCA福爾摩沙馬戲團精彩演出，邀請親子來觀賞。

今年兒藝節配合「勇敢、冒險、征服天空」主題，邀請交大前瞻火箭中心主任吳宗信與空軍二聯隊少將鄧恩憐代言，拍攝宣傳影片，期許大小朋友一起來征服天空，挑戰自我。此外，今年兒藝節也有星光場，首場於本週六、30日晚上7點在新竹文創館旁，由紙風車藝術卡車與FOCA福爾摩沙馬戲團共同帶來「潘朵拉的盒子」。

另4月5日晚上7點有台灣特技團歡樂呈現「豬咪姑娘招親賽」；4月6日壓軸FOCA福爾摩沙馬戲團演出全新故事「大娛樂家」，要讓小朋友白天、晚上都玩得開心、看得過癮。

文化局表示，今年兒藝節首度移到室內辦理，結合戶外空間共九大遊具，目前都已完成安裝，並進行最後安全確認與測驗，包括巨型迷宮舞台，神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術，彈力碰碰球及迷你搖擺屋等，週六及週日下午1點試營運，邀請市民搶先體驗。

文化局也提醒，為讓大小朋友享受征服天空的體驗，今年遊具的刺激度與難度升級，提醒父母帶孩子在使用前務必詳讀使用告示，戶外大型遊具限制100公分以上的孩子使用，另漂浮單車與征服天空中的六米攀岩牆則限制140公分以上的大朋友使用，且需穿戴安全帽，呼籲父母及孩子配合。

另兒藝節也有新竹味市集活動，每天有40個在地美食與手作業者擺攤，歡迎全國民眾於清明與兒童節連假期間，來新竹文創館玩兒藝、嚐美食。

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