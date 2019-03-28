老舊校舍拆除重建 竹市香山高中「馨岳樓」動工

2019-03-28 16:09

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山高中老舊校舍拆除重建工程今天由副市長沈慧虹等人舉行動土典禮，新的校舍將命名為「馨岳樓」，也會結合竹市在地玻璃產業，為學校美工科學生打造一處專業的學習教室，預計明年度完工，將提供學生一處安全、舒適的學習環境。

香山高中游藝館、東風樓興建於1963年間，因耐震係數低於1，影響學生就學安全，已在2年前就停用，此次香山高中老舊校舍拆除重建工程由新銳建築師詹智鈞建築師設計，透過校園整體規劃，整合各科專科教室，也會結合學校科技與藝術人文特色課程發展，提供學生優質的學習環境。

副市長沈慧虹說，香中高中的新校舍改建、元培街周邊社區的通學步道開通、三姓橋車站啟用，以及即將完工的三姓橋路，會把整個社區串連起來，未來在香山區念書的學生，將有更優質、安全的學習環境。

香山高中校長謝大才說，新校舍改建經費約1億895萬元，預計明年完工，未來大樓已由全校師生投票命名為「馨岳樓」，會結合在地玻璃產業，以及學校美術工藝特色為主軸，進而成為發展科技、藝術及人文的新校園。

完工後的新校舍為高四層建物，有19間教室，包含普通教室4間，專科教室15間（含多功能教室創客教室、電腦教室、音樂教室、表演藝術教室、玻璃製作教室、陶藝教室、綜合活動教室、烹飪教室、生物實驗室、生活科技教室），將提供學生更好的學習環境。

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