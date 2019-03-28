中市水湳中央公園完工 部分區域開放體驗

2019-03-28 15:10

〔記者張菁雅／台中報導〕號稱「台中之肺」的水湳中央公園，面積達67公頃，歷經4年多施工期，全區已完工，進入驗收階段。台中市政府建設局表示，目前開放經貿五路以南、敦化路二段以北的區域供民眾使用，該區域設置「自我體驗區」、「聽覺體驗區」及「平衡體驗區」，全新風貌和功能性令人耳目一新。

建設局指出，水湳中央公園由國際知名建築師Catherine Mosbach、Philippe Rahm Architects及劉培森建築師事務所採「生態工法」，創造出的都市森林，在都市叢林中的綠地空間裡，實現土地與人和諧共存的機制，打造出一座具有親綠、親地、親水特性，且舒適宜人的自然景觀休閒公園。

建設局表示，中央公園導入12種感官體驗空間，並於園內每50公尺以矩陣方式，設置一處市民智慧桿測裝置，可即時偵測大氣物理環境變化資訊，包括溫度、濕度、風速、懸浮微粒子、噪音等；蒐集到的資訊透過公園北端的管理中心處理後，可以圖像方式呈現溫度、濕度、污染3種要素，傳送到智慧型手機，讓遊客即時了解每一活動區域的舒適程度，選擇想要參觀的地點和時間。

水湳中央公園工程已完工，正進入驗收階段，建設局先開放經貿五路以南、敦化路二段以北的區域供民眾使用。建設局表示，其間設置如在層層迷宮中摸索的「自我體驗區」、感受到自然風舞動的「聽覺體驗區」，以及自在爬行或臥，如同漂浮於半空中的「平衡體驗區」。

建設局長陳大田表示，中央公園面積達67公頃，為能有效管理與維護，未來將成立專責管理中心，並採高強度驗收作業，儘速完成程序；他也要求施工廠商應加強撫育、澆灌作業，並加速完成「公51」停車空間設置的電動車充電設備驗收程序，以提供福上巷民眾出入使用便利性等。

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