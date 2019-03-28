澎湖頌全縣國小組比賽 創作者現身當評審

2019-03-28 15:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉重掌縣政，積極推動「澎湖頌」，今日在文化局演藝廳舉辦全縣國小組比賽，創作者鄭智仁醫師也現身會場，並擔任評審，雖然外界有造神運動的質疑聲浪，但賴重申是希望透過傳唱，讓下一代了解先民墾荒的精神。

2004年鄭智仁醫師創作澎湖頌，為賴峰偉首屆縣長期間，由於歌詞意境敘述澎湖先民墾荒開拓精神，一度成為澎湖縣歌代表，但隨著賴峰偉2任屆滿，澎湖頌也少人傳唱，直至去年底賴峰偉重掌縣政，大力推動澎湖頌傳唱，並發展成全縣歌唱比賽，又讓澎湖頌成為大熱門歌曲，連離島學童也能朗朗上口。

今日率先登場的是國小組，全縣37所國小分成A、B及離島3組競賽，原創者鄭智仁醫師也到場擔任評審，並由縣長賴峰偉頒發縣政顧問證書；針對外界質疑國中小雷厲風行推動澎湖頌，有大規模造神運動的質疑，賴峰偉重申澎湖頌歌詞意境，將先民橫渡黑水溝克服大風大浪的精神一覽無遺，透過歌詞的傳唱，讓下一代更了解澎湖先民開拓史。

由於今日澎湖南北海離島學童，都組隊抵達馬公本島參加比賽，縣長賴峰偉分批邀請北海、南海各小學學童，前往麥當勞大快朵頤，讓離島小朋友享受現代速食的便利性及口感，許多學童是首次前往麥當勞，成為生命中新鮮首體驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/