南投梅子節系列活動31日開跑 千人製梅DIY邀您來

2019-03-28 14:58

〔記者張協昇／南投報導〕梅子熟了!南投縣梅子年產量達1萬4432公噸，佔全國產量約1/3，南投縣政府為加強行銷梅子及相關加工品，28日於縣政府中庭舉辦2019年南投梅子節活動記者會，宣布3月31日上午於信義鄉農會梅子夢工廠開幕活動當天，除了有免費千人製梅DIY，前600名還可兌換限量特色輕食料理，免費品嚐梅好料理，4月27日則是在水里鄉水里溪民族橋旁舉辦來趣水里饗梅餐及農特產品展售會，縣長林明溱邀請大家鬥陣來做梅。 。

今天的記者會，主辦單位信義鄉農會特別在縣府大廳用青梅排出台灣大地圖造景，除南投縣長林明溱外，包括縣府觀光處長李孟珍、信義鄉長全志堅、信義鄉農會理事長林石城、常務監事藍明憲、總幹事黃志輝、水里鄉農會總幹事張啟荃等貴賓也都到場參與製梅DIY體驗活動，草屯同德家商餐飲管理科主任廖昱翔也帶領學生製作極具特色的梅輕食料理供大家品嚐，為活動造勢宣傳。

林明溱表示，縣府每年都會選在青梅盛產期時舉辦一系列的南投縣梅子節活動，讓民眾來此賞梅、品梅、遊樂休閒，推廣體驗南投優質梅產品，今年雖受天候影響導致梅子減產而價格上揚，但是縣府舉辦推廣的熱度並不會減少，尤其本縣梅製產品質優種類又多，食用梅子對健康很有益處，希望能透過推廣，讓國人能更認識青梅產業並愛上梅產品。

信義農會總幹事黃志輝指出，3月31日開幕當天上午在梅子夢工廠現場除了有免費千人製梅DIY，前600名還可兌換限量特色輕食料理，免費品嚐梅好料理，及品評臺灣第一家「說故事」的農村酒莊釀造的梅酒。4月20日（六）則將在國道南投服務區舉辦另一場的製梅DIY活動，限額500名，每人100元，預約報名者可將製成之半成品帶回家，還可額外獲取價值350元鮮脆梅2斤。

另外，國姓鄉、仁愛鄉、水里鄉、信義鄉農會及南投縣農業合作社聯合社等單位，也將陸續於全台各都會區辦理多場次的青梅DIY體驗推廣與展售會，有興趣的民眾可洽詢各單位。

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