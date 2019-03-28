竹市培英國中管樂團及合唱團 都拿全國第一名

2019-03-28 15:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市培英國中今年在全國音樂比賽中履傳捷報，除成軍6年的管樂團，已連續3年獲全國特優第一名，國中女子合唱團也拿到全國特優第一名，是竹市十年來首次拿到全國第一名，校長丁淑觀及指導老師陳怡君說，學生參與音樂活動都是社團性質，但大家都認真練習，甚至利用週末假日練唱練團，學生的表現，足堪新竹之光。

培英國中管樂團代表新竹市參加全國音樂表賽，獲得評審極高評價，包括音樂張力十足、音樂層次有變化、各樂器的音色的統合及默契都很好、樂團水準和音色音準完美呈現等，並以92.76的最高分，拿到全國第一名，已連續3年拿到管樂合奏特優第一名！

此外，也連續兩年拿到全國特優的培英合唱團，今年再以特優第一名，拿到全國冠軍，學校女聲合唱團成立數10年，這幾年代表竹市參賽，成績優異，去年是全國第二名，今年不負眾望拿到全國第一名，學生不管在自選曲及指定曲，都有極優異的表現，尤其合唱講求聲音的協調性，學生利用社團及週末假日練習，是新竹市近10年首次在合唱項目拿到全國第一名，很不容易。

校長丁淑觀說，學校學生參與社團都很認真，且利用課餘時間練習，能拿到全國第一名，相當不簡單，也代表培英國中均衡化的教學，讓學生在各領域都有優異的表現。

合唱團指導老師陳怡君說，參加合唱比賽必須靠團隊合作，學生演唱的拉丁曲目，不僅咬字要清楚，還要能展現音韻，尤其以不同語言詮釋更不容易，在學校、家長支持下，拿到近十年首次全國特優第一名，不僅振奮人心，也讓學生感到光榮，直呼愛唱歌的學生是開心快樂且認真的。

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