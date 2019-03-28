改善空污！新北燃煤鍋爐退場年底達標

2019-03-28 14:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為改善新北市空氣品質，提出「減少一座燃煤電廠污染量」計畫，環保局長劉和然說，環保局提3大面向及7大管制作為，其中「燃煤鍋爐退場」就轄內21家使用燃煤業者，截至今年底止不再展延生煤許可；並輔導新北市10家瀝青業者將燃油改為天燃氣，藉由燃煤退場及輔導管理瀝青廠，期能改善空氣品質，為民眾健康把關。

環保局空氣品質維護科長李俊毅說，檢測發現，燃煤鍋爐排放空氣污染物在經過防制設備處理後，粒狀物排放仍為燃氣鍋爐的15倍，硫氧化物與氮氧化物則分別為10倍與3倍，顯示燃煤的空氣污染程度遠高於燃氣。

仍使用燃煤的業者以染整業及洗衣業居多，因此環保局除在2016年7月28日公告不再核發新設工廠生煤使用許可；並要求燃煤鍋爐最遲應於2019年底退場，目前已有超過6成業者開始進行或規劃鍋爐設備汰換作業，改用較低污染燃油或天然氣為燃料。

李俊毅指出，新北市現有10家瀝青廠，分布於汐止、鶯歌、樹林區，產生的異味長期困擾附近市民，陳情案件居高不下，每年均達4百件以上，環保局針對瀝青廠採取4個管理手段，包括推動瀝青業自主管理，要求將燃料油改為天然氣，搭配加嚴排放標準；最後則要求業者於2020年底前應設置粒狀物（不透光率）連續自動監測設施，迄今10家瀝青業燃料油改氣作業，已有4家已完成，6家管線施作中；粒狀物空氣污染物連續自動監測設施部分，則已有1家完成設置。

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