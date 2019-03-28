那瑪夏賞螢季下月登場 好「攝」之徒拚獎金

2019-03-28 14:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一年一度的那瑪夏賞螢季將於4月6日登場，那瑪夏區公所賞螢期間推出「賞螢二日遊」、「賞螢一日遊」及「賞螢專車」等不同賞螢遊程，並舉辦攝影比賽，最高獎金1萬5千元，歡迎民眾一起上山賞螢拚獎金。

那瑪夏區公所表示，每年4月是螢火蟲季節，4月6日舉辦「那瑪夏春之頌系列活動」開幕儀式後，賞螢活動持續一個月，5月則是進入水蜜桃產季，賞螢季期間，每周六還有「螢火蟲假日表演會」。

今年安排的賞螢遊程中，除規劃賞螢導覽外，並結合日本神社遺址、綠建築或樟樹群公園等觀光行程，還有原民文化及農事體驗，遊客可以親手洗愛玉、烤箭筍、射箭或穿載族服飾品等體驗項目。

那瑪夏區公所指出，今年舉辦攝影比賽，最高獎金1萬5千元，有意參加賞螢二日遊、一日遊、賞螢專車及賞螢自由行的朋友們，請詳閱報名網站資訊：https://reurl.cc/OMLz9；20人以上團體報名可在上班時間直接電洽：08-7389100 賞螢小組。

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