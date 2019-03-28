兒童節送暖！國父紀念館偕輔大醫院與病童同慶

2019-03-28 14:12

〔記者周湘芸／新北報導〕兒童節即將到來，國父紀念館今年首次與輔大醫院合作，請到街頭小藝人白芯羽、魔術師黃信凱和氣球藝術家廖昱閔到院與病童同慶。國父紀念館館長梁永斐活動中以自身經歷提醒父母，平時就應充實醫療保健常識，特別是在少子化社會，照顧好自己的孩子格外重要。

國父紀念館兒童節活動今在輔大醫院登場，其中邀請院內住院病童及新莊區光華國小2個班級學生一同慶祝，活動期間更由國際氣球藝術冠軍廖昱閔裝扮的火影忍者將氣氛帶到最高點。

梁永斐表示，小時候在醫療資源匱乏的年代曾長過蛔蟲，期間嘗試多種民俗療法都成效不彰，最後仍遵循正規醫療管道才被治癒，自此也體認到兒童醫療照護的重要，館方今年首次走出戶外安排慶祝活動，就決定到醫院關懷住院兒童。

輔大醫院院長王水深也指出，輔大醫院雖僅成立1年半，但兒童醫療服務已陸續到位，其中包括兒科醫師門診、兒童專屬的急診空間、兒童加護病房等。

此外，輔大醫院也將在4月3日邀請小丑醫師到兒童病房探望病童，並在4月11日舉辦「兒童照顧天使大集合」活動，邀請新莊、泰山和五股地區的國小師長、家長會長、護理師來提升兒童照護上的默契。

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