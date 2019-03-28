蘇揆定調：老車只要符合排放標準可使用，不強制淘汰

2019-03-28 14:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為防制空污，曾推動加嚴老車污染排放標準，引發要消滅老車的民怨， 過去我們為了改善大型車排放污染而訂定了淘汰年限，引發民怨，行政院長蘇貞昌今天表示，現在提出的精進方案，已調整方法，只要車輛符合出廠時排放標準，就可以正常使用，不再強制淘汰，對於無法符合排放標準之車輛（估計約2萬輛），也提高汰舊換新補助額度。

蘇揆說，我們用更體恤人民的作法，擴大補助範圍或加碼補助，提供信貸、利息補貼，再加上降低貨物稅，來減輕人民負擔，鼓勵更新，達到空污減量的終極目標。

環保署今天在行政院院會報告，說明政府對車輛的管制，是以改善污染排放為目標，車輛符合出廠時的排放標準，就可以正常使用，並無強制淘汰車輛的規定，政府也已經先針對大型柴油車研擬多項精進方案，包含補助車輛汰舊換車（含中古車）、車輛調修或加裝污染防制設備、減徵新車貨物稅及零組件免關稅、展延五期車生產、製造及進口期限2年等方案，希望降低車主換車時的負擔，與車主合作改善大型柴油車污染。

環保署表示，去年8月空氣污染防制法修正公布後，引發車主認為政府要強迫出廠10年以上車輛淘汰的誤解，政府除已多次澄清外，經務實檢討，原估計的8萬輛大型柴油車中有約50%（4萬輛），因柴油品質提升及維護保養良好，已可符合4期排放標準，另有約25%（2萬輛），透過調修燃油控制系統或加裝污染防制設備亦可符合標準。

蘇揆說，近年來在中央、地方政府以及國人共同努力下，紅害天數已逐年下降，但好還要更好。請環保署及相關部會持續與老車車主及社會各界溝通，用簡單明瞭的方式加以宣導，請國人共同配合推動。也請各部會謹記，各項政策在擬定時，都必須有更周延的規劃與配套措施，做出更貼近民意的政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/