備戰新課綱 台南142門課開放觀課

2019-03-28 14:12

〔記者劉婉君／台南報導〕108新課綱即將上路，台南市將於5月11日舉辦全台首次國小、國中、高中課程博覽會，4月率先登場的觀課月，並有全市142門課，開放家長、教師、民眾報名觀課。

觀課月在台南各區舉行，由南市輔導團種子教師擔綱，提供校訂課程、多元選修、彈性課程、探究實作等示範。

例如4月1日的英語團賢北國小老師陳姝澄，採用全英語授課，在每個班級規劃不同英語主題，並利用表演讓孩子習慣說英語；4月19日海東國小老師王怡方的「暗蟬防衛隊課程」，利用機器人了解暗蟬、保護暗蟬，結合科技及生態保育；4月16日環境教育輔導團虎山實驗小學老師楊安然，將帶學生認識能源與空污；4月19日台南一中老師陳立偉的「泡泡探究」，則是高中新增的自然探究實作示範。

每堂課開放觀課人數有限，報名網址：https://sites.google.com/ywes.tn.edu.tw/12tncourse 。

課程博覽會將於5月11日在台南一中舉行，徵選各級學校的校本課程、多元選修、彈性課程、專題實作等，將有至少170個靜態展示，呈現各校豐富課程。

現場也以國語文、英語文、數學、社會、自然、探究實作、彈性課程、議題融入、多元選修，開出15間教室，共有45位亮點教師示範說課，說明單元目標、課程設計、學習內容、學生表現以及評量，每門課也都有一位該領域專家學者擔任主持人，引導教師與參與學員對課程提出建議，讓教學更具效能。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南市率先全國成立新課綱專案辦公室，共有85間國中小前導學校，輔導團種子教師至少250人，迎向新課綱，「我們準備好了！」

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