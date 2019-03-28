近4成學童沒天天排便 北市小朋友蔬菜吃最少、高雄最愛喝糖飲

2019-03-28 14:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕飲食、排便攸關學童健康發展；根據癌症關懷基金會3萬份有效問卷調查，發現約38%學童沒天天排便，且雙北市、台中、高雄4市的學童各有不同狀況的飲食和排便問題。

腸道是人體主要消化器官之一，許多研究也指出腸道是最重要的免疫系統，約7成的免疫細胞生活在腸道，腸道健康攸關過敏、肥胖等健康問題。

癌症關懷基金會今天發布問卷調查結果，除了發現近4成學童沒有天天排便，更有高達21％學童的排便型態不理想，大便呈現「硬塊」、「泥狀」、「水狀」甚至交替出現。

分析問卷內容，發現5、6年級每10名學童就有1名超過3天才排便一次，明顯有便秘問題。一般來說，一天3次到3天一次的排便都還算是正常頻率，但也要觀察排便型態和狀況。

另外，癌症關懷基金會營養師也分析學童的飲食，發現全年級兒童的全榖雜糧、蔬菜、水果攝取通通不及格；超過半數學童沒運動習慣；7成學童水喝不夠；最麻煩的是，約50%學童愛喝含糖飲料、常吃油炸食品。

細部分析北中南四市學童的問題，台北市學童蔬菜攝取量最不足、新北市學童吃水果比例最低、台中市學童沒天天吃蔬菜比例最高、高雄市學童愛喝含糖飲料比例最高。

癌症關懷基金會提醒，飲食習慣影響排便狀況，連帶影響學童健康和成長，提醒家長和學校應在學童從小就開始注重飲食健康教育，從小就建立起好的飲食和排便習慣。

癌症關懷基金會調查北、中、南學童飲食問題

城市 飲食問題 改善建議 台北 吃加工油炸比例最高（49%） 學童過瘦比例最高（33%） 蔬菜攝取量最不足（21%） 選擇天然食物和優質蛋白質、吃足夠的蔬菜量 新北市 吃水果比例最低（51%） 天天都應吃到水果 台中市 沒天天吃蔬菜比例最高（30％） 喝水不足六杯比例最高（25%） 吃足夠蔬菜量、養成習慣喝開水 高雄市 學童過重肥胖比例最高（25%） 喝飲料比例最高（13%） 全榖、蔬菜攝取量不足（27％） 排便全型態異常比例最高（23％） 多攝取全榖及蔬果、少喝含糖飲料、少吃油炸食物、減少外食頻率

資料來源：癌症關懷基金會

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