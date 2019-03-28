有情有疼心ㄟ城市 水泥志工幫孤老修繕老宅

2019-03-28 13:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕吳姓獨居老人的老房子破舊，他無力修繕，南市勞工局接獲民代陳情後，啟動會勘評估、拆除等系列修繕工程，今（28）日由台南市泥水工會接棒進場施工，讓老人家安心住在「有情有疼心ㄟ城市」。

吳姓阿公已高齡73歲，單身無子女，居住的木造老屋，因鄰居於農曆年節在門口拜拜燃燒金紙，火星不慎飄入屋內引發火災，造成住處牆壁及天花板毀損嚴重。

他早期曾從事車床工作，後因身體狀況不佳而休養在家，也是中低收入戶，仰賴微薄的社福津貼過活；經由市議員蔡淑惠轉介求助，南市勞工局結合社會各界資源啟動系列修繕工程。

南市勞工局長王鑫基表示，阿公居住的房屋，在尚未遭受祝融之災之前便因地勢低漥經常積水，因多年來淹水和老舊關係，天花板破損漏水，門窗鏽蝕毀損，水電線路亦損壞嚴重，他無經濟能力翻修，各界伸援協助讓他感到很窩心。

許多職業工會志工們放下手邊工作及捨棄假日休憩，齊力分工進行愛心接力修繕。3月18日至26日包括南市泥水工會、環保局、金屬建築結構及零組件工會、電氣業工會、鋁製品製造裝配工會等志工，依工程順序進場，後續將再由木工工會、油漆工會協助「上妝」粉牆換新顏。一個老宅，譜下人間有情天故事。

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