辦園遊會募款僅20攤商響應 花蓮銀行公會樂捐創世

2019-03-28 13:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕創世基金會創會26年來致力長期照顧植物人，近年使用電子發票愈來愈普遍，過去經常倚靠募集發票的創世經費來源愈發拮据，不僅如此，花蓮分會預計4月20日要辦園遊會募款，也僅招募到20攤攤商共襄盛舉。花蓮銀行公會得知創世陷窘境，今主動樂捐5萬元資助，創世基金會區組長薛淑瑛感謝說：「雪中送炭太感動！」

薛淑瑛說，該會長期靠勸募發票、舉辦愛心園遊會以及民眾捐款為經費來源，曾1年募得1億張發票，但自政府推行電子發票及特獎千萬獎金後，勸募數量一度銳減至4千多萬張，近年來他們透過志工賣力勸募，數量回到6千多萬張，與全盛時期相較銳減4成。會務營運多靠勸募得來，她感謝銀行公會的即時雨。

創世花蓮分會李屏力說，分會也不定期舉辦園遊會募來經費，下月20日將在門諾醫院旁的扶輪公園舉辦園遊會，預計招募40攤位共襄盛舉，因拜託攤商樂捐當天銷售所得，讓報名的攤位數衝不上來，至今僅有20攤商主動報名，而愛心園遊卷銷售狀況也很差，三千張賣不到一成，他呼籲有志商家踴躍報名行善，幫幫植物人。

基金會指出，因應電子發票推行及環保趨勢，創世將持續推行「順口捐發票，救救植物人」，民眾只要在結帳前告知店員：「我要捐發票，捐贈碼919」，即可指定捐贈電子發票給創世基金會，不但讓愛心結合環保，也讓這份愛跟得上時代的腳步，持續下去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/