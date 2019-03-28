每天都要滑手機？ 外媒：有錢人愈來愈害怕螢幕

2019-03-28 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕幾乎所有人的生活都難以逃離「螢幕」，我們每天都在滑手機、用電腦，一切都習以為常，但外媒指出，有錢人愈來愈害怕螢幕，不使用手機、不上社交軟體已經成為身分的象徵。

《紐約時報中文網》報導，有錢人開始對螢幕說不，他們不是讓孩子玩平板，而是讓孩子玩積木，愈有錢，在螢幕之外的世界就花得愈多錢。報導指出，奢侈品研究公司（Luxury Institute）執行長佩拉薩（Milton Pedraza）表示，有錢人想把金錢花在人工製造的東西上面，預估在休閒旅遊、餐飲等實際體驗的消費將上升，與過往人們爭相追求電子產品的時代不同。

報導表示，加州大學學者努納斯（Joseph Nunes）分析，過往手機等傳呼設備很重要，這代表你是一個重要的人，但現在完全相反，如果你身處頂層，那你不必聽任何人的話。

報導顯示，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）研究發現，每天看螢幕超過兩小時的兒童，思維和語言測試分數較低，且大腦皮層過早變薄。

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