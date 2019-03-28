「最美魚販」連遭伏擊！友人透露有人想毀滅她

2019-03-28 13:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有「全台最美魚販」之稱的劉芃芃（阿澎）最近是非頻傳，包括與小開發生戀情、赴新加坡坐檯陪酒、跳廟會豔舞…等，阿澎都一一駁斥，昨天她甚至語出「做人要有良心才不會生兒子沒屁眼」。

今天她的一名友人說，人紅是非多，近來阿澎跟舊經紀公司處得不快，甚至已談到解約，週邊的工作夥伴想「毀掉她」。

阿澎昨天工作到一半，媽媽傳了「新加坡坐檯」的相關新聞給她，讓她不得不趁工作空檔直播向外界駁斥謠言，她要爸媽放心，只是工作上有些問題要面對，她很堅定要走向演藝界，這一切的磨難，她都會去面對，「我很堅強，請大家放心」。

她的一名友人說，今年初阿澎爆紅後就被迫一再上節目，阿澎有跟經紀公司反應，但沒有改善，上個月週刊爆她跟小開傳出戀情，經紀公司並沒有積極駁斥，雙方心結更深。本身就是網紅的阿澎跟經紀公司訂有契約，如果違反契約中途落跑，得作出賠償，一度讓阿澎陷入兩難。

友人說，最近一連串負面新聞都是有心人放出來，故意把過去的事情放到網路上炒作，「但吃過苦的鄉下小孩，絕不會被打倒」。

巧合的是阿澎的臉書粉絲專頁「阿澎正傳」，最近多了一個「心」字，「心—阿澎正傳」似乎意味從「新」開始，也間接證實友人所言。

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