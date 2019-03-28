丟丟銅4月至6月不得擺文創市集？縣府：4月中會恢復

2019-03-28 13:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市丟丟銅廣場原由縣內文創市集向縣府承租使用，但由於土地租金預算去年遭議會刪除，縣府近期向承租單位表明，4月至6月期間因無法向台鐵繳納租金，除非台鐵同意，廣場暫時無法使用，引發業者們恐慌，憂心再也無法使用廣場；府秘書長林茂盛指出，溝通後台鐵已同意縣府可延繳租金，預計4月中就可恢復擺攤。

宜蘭市丟丟銅廣場屬台鐵局所有，由宜蘭縣政府承租使用，讓文創市集業者申請擺攤，但縣議會今年審查年度預算，紅磚屋連同丟丟銅廣場、宜蘭旅遊服務中心的土地、建物每年共約227萬元租金遭到刪除，除讓紅磚屋2度面臨吹熄燈號的危機，近期縣府更發出公文，表明因無法向台鐵繳納租金，4月起至6月丟丟銅暫時無法擺攤。

據了解，由於沒向台鐵繳租金繼續使用廣場，縣府被台鐵追回租金後，還要多繳交5％滯納金，縣府擔心即使爭取回租金預算，也沒有預算支應滯納金，才會決議4至6月暫緩開放文創市集使用廣場；前宜蘭縣議員薛呈懿指出，市集業者跟他說，這件事縣府雙手一攤無法處裡，完全求助無門。

薛呈懿說，台灣各地火車站前都是超級商圈、補習班、百貨公司，難得宜蘭車站獨樹一幟，能有如此文化性、在地性的文創市集經營著，市集以外的時間，也有學生活動、藝文表演、甚至集會遊行，如果就此失去，變成資本、商業化的場域，非常可惜。

宜蘭縣文創市集同盟促進會理事長李易穎指出，促進會都是在地的文創業者，丟丟銅廣場當初就是為了反對百貨、集團進駐，才會有文創市集，但議員把預算刪除，廣場回歸鐵路局，最終一定會讓財團使用，屆時租金勢必提高，他憂心在地文創市集業者再也租不起這個難得的廣場。

不過，台鐵表示，與縣府的合約到年底，縣府即使無法準時付出租金，也不用多繳交滯納金，該廣場縣府還是有使用權；林茂盛說，縣府於5月提出租金的追加預算，是編列4月到12月底的租金，只要台鐵同意延繳，縣府會繼續辦理文創市集的承租程序，力拼4月中恢復丟丟銅廣場的文創市集。

林茂盛強調，縣長很重視在地文化，5月縣府一定會全力跟議會溝通，尋求議員支持預算，讓文創業者能放心繼續使用廣場。

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