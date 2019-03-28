造型公仔蔚為潮流 這所學校開課還有獎學金！

2019-03-28 13:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕「造型公仔」人見人愛，一旦搭上電影或是卡通節目的流行，周邊商品更是大受歡迎、賣到缺貨，新北市復興商工美工科，在傑出校友、知名室內設計公司負責人譚精忠的贊助下，從今年起舉行校內學生的公仔設計競賽，入選者還可獲得獎學金，並且製作成商品。

復興商工美工科主任鄭統政說，美工科原本就有立體造型課程，運用油土、樹脂土、美國土等材料，捏塑出立體造型創作，加上近十年各種「造型公仔」隨著電影、卡通、漫畫傳播行銷蔚為風潮，這次在校友提供資訊和獎勵下，校方首度舉辦造型公仔競賽，同學們參加意願踴躍，最後主辦單位從300多件作品中挑出80件展出，評審再從中挑選出前3名及佳作。

學生們的作品充滿創意，從日常生活中取材，設計出可愛的動物、卡通人物、甚至怪獸和奇幻造型，美工科2年級的陳霆獲得第2名，以農曆豬年為創意發想，設計出一隻可愛的「點點公仔」，看起來喜氣洋洋的小豬，不僅外型討喜，身上布滿密密麻麻的「點點」，但仔細看所有的點點都是配合著公仔表面的弧度和形狀。

陳霆說，他在創作時的靈感，也來自台灣是一個民主多元的國家，讓人民能夠在生活上、工作中充份發揮創意，就像公仔上色彩繽紛的「點點」，共同聚合成一個出色的作品。

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