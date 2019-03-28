中市府放寬獎勵門檻 新投資5000萬以上企業即可申請

2019-03-28 13:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府經發局為鼓勵企業到台中設立營運總部，去（2018）年4月26日發布實施「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」，但至今僅1家企業營運總部遷到台中。經發局納入業界建議，修正條文擴大獎勵，在台中新投資達5000萬元以上、僱用勞工30人以上者，也提供獎勵措施。經發局表示，修正草案已經市政會議通過，將移請法制局發布。

經發局表示，市府透過房屋稅、地價稅補助等方式，吸引企業總部進駐台中，但企業反映門檻過高，建議市府放寬；而從去年補助辦法實施後，目前僅有從事風力發電的台灣艾納康公司將總部從台北遷到台中，業者正申請相關補助，補助年限最長達5年。

經發局指出，這次修法納入業界建議，將法規名稱修正為「台中市政府補助及獎勵企業投資實施辦法」，並讓在台中新投資達5000萬元以上、僱用勞工30人以上的企業，可向市府申請勞工大學專班課程、標竿企業獎章及證書、招商單一窗口服務、企業形象或商標於市府內展示、市府委外經營展覽館參展優惠、海外參展補助等，希望藉此增加台中大型企業數量。

另外，企業將總部從外縣市遷移至台中者，原本僅有在台中使用新購置或新建建築物做為營運總部，才能申請房屋稅或地價稅相關補助，這次修法後，如使用台中既有建築物做為營運總部也可申請相關補助。此外，這次並新增規定，凡有違法且情節重大的企業，不予獎勵或補助。

經發局也說，這次修法是在市府財政許可下，放寬相關措施，將有助強化招商引資能力，並增加台中大型企業數量，盼帶動台中經濟發展。

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