一起搭捷運賞櫻！土城希望之河櫻花開

2019-03-28 11:58

〔記者邱書昱／新北報導〕春天腳步靠近一起來土城賞櫻，新北市土城區希望之河左岸賞櫻活動將於3月30日下午2點50分舉辦，現場有樂團演唱、舞蹈等表演，也有定點導覽解決，不過今年氣候影響，目前花開約兩成，土城區公所預計清明連假能夠盛開。

位在捷運海山站3號出口附近的希望之河，是少數位在市區就能賞櫻的熱門景點，櫻花步道的推手是新北市綠美化景觀處及貨饒里長許春騰和志工們，一起合作打造生態豐富的景點，綻放的粉嫩櫻花也成為附近民眾及許多外地遊客帶著大小朋友前來散步賞花的好去處。

土城區公所表示，近日天氣回暖放晴，各地櫻花季開跑，但由於受到全球氣候異變影響，很難準確預測花開時間，而今年受到天候影響，希望之河的花期也略為晚開，目前花開約兩成，預估清明節連續假期能夠滿開。

這次的活動，現場設有農特產攤位，以及土城區自然景觀保護協會的志工們提供定點導覽解說及超高人氣的櫻花彩繪，可以將粉嫩櫻花畫在臉上、手上，同時還有芳韻舞蹈團、艾斯特樂團、沛聲納樂團及齊舞飛揚舞蹈團等精彩表演。

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