基隆暖暖平交道危險 議員要求改善設施

2019-03-28 11:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖暖平交道被列為危險平交道，公車或貨車交會時，危險頻傳，鐵道外移或截彎取直談了幾十年都沒結果，市議員王醒之要求市府出面協調，將平交道前方電桿、遮斷器基座等外移或地下化，稍做改善讓當地居安全一點。市府交通旅遊處長李綱表示，會出面與台電和台鐵協調。

王醒之說，暖暖平交道從1952年開始就有議員提出屬危險平交道，歷次議會也有議員提出，但鐵道外移和截彎取直談了幾十年都沒有結果。

他並出示暖暖平交道圖片說明，公車或大貨車經過暖暖平交道必須九十度大轉彎，會吃到對向車道，只有2部大車會車時就十分危險，尤其是婆婆媽媽倒垃圾或學生放學時間，撐著雨傘與大客車爭道，真的十分危險。就曾有公車被堵住來不及通過，車尾被火車撞及。

他認為只要稍做一些改善，就可大幅提升安全度，包括台電3支電桿下地或遷移，遮斷器基座和紐澤西護欄向北遷移1.8公尺，讓大客車可以順利轉彎，民眾有安全行走空間。

李綱表示，公車司機曾經反映，相關單位也去會勘，市府將與台鐵和台電協調，檢討可行性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/