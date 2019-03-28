新北抽驗清明節應景食品 3件不合格

2019-03-28 11:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局抽驗清明節應景食品共95件，共3件不合格，其中2件檢出不得添加的防腐劑，可開罰3至300萬元，1件素食標示不符規定，可處以4至400萬元，違規產品皆已下架。

衛生局副局長許朝程表示，三重區無市招清粥小菜販售的豆腐，檢出不得添加的苯甲酸，供應商來自新莊區黃姓業者；新店區乾隆坊餐廳的春捲皮，驗出不得添加的己二烯酸，供應商為台北市萬華區東成春捲皮店。2項違規產品可依食品安全衛生管理法，開罰3至300萬元。

此外，板橋區家樂福售出的獅子頭（蛋素），檢出含有蒜成分，供應商為桃園市桃園區全廣食品公司，違規產品涉及標示不實，可依食品安全衛生管理法，開罰4至400萬元。

許朝程指出，苯甲酸與己二烯酸都是防腐劑，只能限量使用於乾酪、蘿蔔乾、果醬等產品，豆腐與春捲皮中不得添加。另外，素食分為全素、蛋素、奶素、蛋奶素及植物五辛素，如果標示為全素，就不能驗出其他成分。

許朝程說明，食品可添加適量防腐劑延長保存時間，但過量添加且長期食用，可能產生腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐等症狀，並影響肝腎功能，不過如果是偶爾食用，搭配大量喝水，通常幾天內會經由人體自然代謝，呼籲民眾購買食品應選擇信譽優良、具有檢驗合格證明的製造商，勿購買來路不明、顏色過於鮮豔的產品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/