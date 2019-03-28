高鐵推臉書即時通訂票 透過對話就能買到高鐵車票

2019-03-28 11:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵今宣布首度在Facebook Messenger推出「Messenger智慧購票」服務，旅客將可透過Messenger即時通訊軟體及手機的語音或文字輸入，輕鬆訂到自己想要的高鐵車票。除訂票外，還可進行時刻表查詢、票價查詢、訂位紀錄查詢等。

台灣高鐵營業處營銷資訊科副理林聖偉表示，雖然高鐵公司已經有APP，但那個是採用固定操作流程，這次推出的Messenger服務，跳脫傳統圖形化查詢資訊，打造一個旅客的隨行秘書，透過自然語言幫旅客完成高鐵車票預定，即時長輩不會操作APP、打字，只要透過語音輸入，不再需要找小孩幫忙，自己就能夠完成訂票。

林聖偉表示，這套系統設計最困難的地方，就是自然語言的辨識功能，及如何回覆旅客的詢問，及在旅客提供資訊不夠完整時，要如何透過詢問方式，讓旅客補充完整資訊。高鐵公司提醒旅客，Messenger智慧購票服務可預訂車次，可選發車前1小時至28日。

記者實測，旅客使用這項服務時，需先登入Facebook帳號，於Messenger搜尋「台灣高鐵」後開啟對話視窗，即可直接以語音或文字輸入「我要訂票」需求，系統就會透過聊天方式，先詢問起訖站、什麼時候出發（可選立即出發、或選擇查詢時間）、確認所選時間並詢問要搭商務車廂或標準車廂、幾位乘客要搭乘，然後就可以填寫取票人資訊完成訂票，訂票作業從開始到結束，前後花費不用5分鐘時間。

台灣高鐵28日宣布推出透過Facebook Messenger平台，輸入資訊即可購票的創新服務。（記者張嘉明攝）

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